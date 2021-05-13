В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

На американском сегменте МКС вышла из строя система получения воды.

На сайте НАСА сообщается, что система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки.

Отмечается, что имеющегося запаса хватит на несколько месяцев, угрозы экипажу нет. На борту станции имеются запасные части для ремонта, который планируется завершить в начале следующей недели.

При необходимости "Роскосмос" готов поделиться с НАСА питьевой водой, однако пока таких запросов не поступало, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

В октябре прошлого года в российском сегменте вышла из строя система получения кислорода. Сообщалось, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает – на станции есть запасы кислорода, также аналогичный комплекс есть в американском сегменте станции.