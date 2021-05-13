Пермскому свинокомплексу выделят субсидию на корма и погашение долгов

Депутаты заксобрания Пермского края на заседании краевого парламента в мае рассмотрят изменения в бюджет на 2021-2023 г. Одно из изменений касается пермского свинокомплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятию планируют выделить субсидию в размере 116,1 млн руб. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные средства предприятию необходимы в связи с ростом цен на зерно для комбикормов, а также из-за снижения закупочных цен на мясо свиней.

Из этих средств 69,3 млн руб. будет направлено на приобретение зерна для комбикормов. Расходы на оплату труда сотрудников свинокомплекса оцениваются в 29,7 млн руб., на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию планируется направить 11,3 млн руб., приобретение ветеринарных препаратов — 5,6 млн руб.

Субсидия будет предоставлена за счет сокращения финансирования на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.

Напомним, первый квартал 2021 года свинокомплекс завершил с убытком в 161,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля.