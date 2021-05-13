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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Единороссы" выступили против объединения Югры и Ямала с Тюменской областью

Депутаты думы Югры на заседании фракции "Единая Россия" выступили против ликвидации Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов путем объединения с Тюменской областью.

Парламентарии утвердили резолюцию, согласно которой существующий принцип независимости автономных округов от Тюмени полностью соответствует интересам жителей. Было отмечено, что для ликвидации автономных округов нет никаких объективных предпосылок – ни политических, ни экономических, ни юридических.

Эту информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердил депутат думы Югры Николай Ташланов. Депутат отметил, что инициатива объединить округа - нецелесообразна.

"На фракции мы отдельно рассматривали этот вопрос, уделили этому внимание. Депутаты фракции единогласно поддержали резолюцию. Здесь даже обсуждать нечего. Мы понимаем, что это, вообще-то, выбор жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Я как житель Ханты-Мансийска говорю ликвидации округов категорическое "нет". Это создаст глобальные проблемы в части управления этим регионом, глобальные проблемы в части перераспределения ресурсов. А кто-нибудь задумывался, какие экономические потери понесет население от этого объединения? Представьте, у вас есть квартира в ипотеку в Ханты-Мансийске. И вот после объединения с Тюменской областью, Ханты-Мансийск перестает быть областным центром. Как думаете, вам доставит удовольствие, когда выплачивая ипотеку, вы понимаете, что на рынке ваше жилье одним решением обесценили в два раза? Это лишь одна из немногих проблем, а их будет огромное количество. Те же северные льготы - будут они распространяться на всех или нет? Логики в этом я не понимаю. Бывают, какие-то масштабные проекты когда депрессивные регионы присоединяют к богатым. Но депрессивный регион - это не про Ханты-Мансийск. Это не очень качественный вброс", - высказался парламентарий.

По его мнению, такие заявления - "чистой воды популизм". Он отметил, что в 2016 г. была та же история - тема объединения также активно прорабатывалась.

"Сколько можно? Конституцию хотя бы почитайте", - возмутился депутат. Самостоятельность Югры и Ямала закреплена в Конституции России, легитимность которой подтвердили жители всех регионов минувшим летом на всероссийском голосовании. И единственное, на что можно ориентироваться при рассмотрении вопросов объединения округов - мнение граждан, которые в подавляющем большинстве поддерживают нынешний статус-кво.

Во фракции "ЕР" отмечают, что между регионами "матрешки" существует устоявшаяся структура взаимоотношений, которая включает в себя взаимные социально-экономические проекты, совместные решения и обязательства.

Председатель думы Югры Борис Хохряков также отметил нецелесообразность объединения регионов "тюменской матрешки".

"Прежде чем перекраивать границы субъектов, увеличивать или уменьшать количество самих субъектов, необходимо ответить на простой вопрос – а для чего это нужно? Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область – не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы. В каждом из которых отточена собственная система социальной помощи, выстроены межнациональные отношения, сложилась собственная система управления, с учетом специфики каждой территории. Существующие десятилетиями практики сотрудничества позволяют эффективно решать вопросы строительства больших инфраструктурных объектов, транспортных коридоров, в реализации крупных инвестпроектов, поддерживать высокое качество жизни населения. Зачем все это разрушать? Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно. Вопрос по укрупнению субъектов возникает исключительно накануне выборов, но решающее мнение здесь принадлежит не отдельным политикам, а консолидированной позиции граждан", - высказался он.

Напомним, предложение о ликвидации Ямала и Югры как самостоятельных регионов ранее озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, существование отдельных северных регионов нецелесообразно и их нужно объединить с Тюменской областью. Жириновского, в свою очередь поддержали либерал-демократы из Тюменской областной думы, представитель которых Александр Лобов потребовал разрешить областным властям контролировать расходование бюджетных средств в автономных округах.

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"Единороссы" выступили против объединения Югры и Ямала с Тюменской областью

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Теги: Единая Россия, фракция, тюменская матрешка, объединение с Тюменской областью



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