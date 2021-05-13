Историческое здание 19 века в Екатеринбурге окажется под угрозой из-за новой стройки "Маяка"

В Екатеринбурге еще одно старинное здание может быть вскоре снесено из-за застройки. Так корпорация "Маяк" планирует начать строительство семиэтажного дома на участке, прилегающем к Храму – на – Крови. Как передает Накануне.RU информация о планах застройщика Владимира Конькова размещена на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия. Речь идет о возведении дома на участке, расположенном рядом с купеческой усадьбой, находящейся на Первомайской, 7.

Перед реализацией проекта будет проведена историко – культурная экспертиза.

Защитник свердловских памятников архитектуры, руководитель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин резко осудил стройку на данном месте.

"Это памятник архитектуры. Он не будет снесен. Но существует опасность причинения ему вреда. При строительстве подземной парковки меняется гидрогеология. Поэтому теперь на здание будет оказываться воздействие .Застройщик тогда хотел снести пристрой в этом же месте, но у него ничего не получилось. Мы отстояли", - отметил общественник в беседе с Накануне.RU.

Как следует из исторических справок, двухэтажный кирпичный дом был построен в 1845 году в классическом стиле. В 1856 году дом был увеличен на 2 кирпичных пристроя. В 1896 году дом перешел во владение главного начальника горных заводов Петра Иванова.

В 1910 году дом купил один из подрядчиков города. В этот период фасады дома были дополнены элементами модерна. Положение входа было отмечено кованным ажурным козырьком. В 1927 году усадьба со всеми строениями передана Свердловскому тубдиспансеру. Все строения и дом были приспособлены под нужды данного учреждения. С 1985 года здание с прилегающим к нему участком находилось в ведении Метростроя. К этому времени оставшиеся на усадьбе строения были снесены. Проведен капитальный ремонт дома. На месте бывшего сада устроены гаражи и открытая парковка; территорию обнесли ж/б оградой. При этом территория сада как целостная структура была полностью утрачена. С северо-западной стороны к дому пристроили кованные ворота с калиткой. В 1990-е годы значительная часть усадебного участка с восточной стороны дома там, где размещался сад, была урезана в процессе размежевания территории города и разделена на несколько самостоятельных участков, принадлежащих разным организациям.