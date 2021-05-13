В Госдуму внесен законопроект о продаже товаров только по цене, указанной на ценнике

Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий право потребителей покупать в магазине товар по той цене, которая указана на ценнике.

По словам авторов инициативы, зачастую цена в чеке не совпадает с ценой на ценнике. А прямой нормы требовать продать товар по заявленной цене в законе нет. И фактически "ценники живут отдельно от товара, а выясняется это только на кассе", как написал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В этот момент сроки акций мгновенно заканчиваются, в компьютерных программах происходят сбои и т.п.

В проекте предлагается, чтобы информация о продаже товаров по цене на ценнике была размещена рядом с кассой.

Интересно, что и в настоящее время, согласно закону "О защите прав потребителей" и Гражданскому кодексу, цена является публичным предложением и изменить его продавец не имеет права. По факту это происходит далеко не всегда.

Напомним, вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил в Госдуме, что цены растут из-за жадности отдельных производителей и торговых сетей.