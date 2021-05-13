Петербуржцы возмутились экскурсией по "Дороге жизни" к 9 мая из-за "восхваления Гитлера"

9 мая участники экскурсии "Дорога жизни" были шокированы своим гидом, вместо рассказа о советском подвиге они получили "мракобесную" пропаганду об "умных немцах", "добрых финнах" и о "педофилии в рядах руководства СССР". Также, со слов участников экскурсии, людей уверяли, что без Николая II не было бы никакой победы в Великой Отечественной войне. Об этом в социальных сетях написала одна из участниц мероприятия.

"Дорога жизни" — протяженный маршрут, который связывал блокированный врагом Ленинград с Большой землей.

"Вместо рассказов о подвиге нашего советского народа, мы слышали бесконечные байки о ***большевиках, "советских руководителях-педофилах", "глупостях советского руководства" и "гении немецкого", "умных и толковых финнах" (и блистательном Маннергейме), а также о "гениальных изобретениях царской эпохи" (без царских саперных лопаток никуда, это мы запомнили твердо)", - рассказала в соцсетях участница экскурсии 9 мая Алена Звягинцева.

Экскурсию организовывает "Бюро: Авторские путешествия". Оно обещало клиентам поездку по знаковым местам и памятникам советским солдатам, люди рассчитывали 9 мая услышать рассказ о героических сражениях за освобождение Ленинграда, о подвиге и мужестве, говорит участница Алена в социальных сетях, да и экскурсовод, судя по описаниям, должен был превзойти всяческие ожидания, вот, что о нем писали в группе экскурсии: "Чекунов Владимир. Петербуржец, известный краевед. Член коллегии Военно-исторической ассоциации Санкт-Петербурга...".

После возложения цветов на Пискаревском кладбище экскурсия направилась в Ленинградскую область. Далее рассказывает участница поездки:

"И тут началось странное: в течение первого получаса мы выслушивали информацию об экономическом положении Германии перед ВОВ, о "стараниях Гитлера улучшить это положение", а после о "талантливых (!) планах Германии по захвату Советского Союза" и "очень грамотном плане вторжения немцев на нашу территорию". Напоминаю, все это происходит 9 мая, и мы все еще наивно хотим слышать и говорить о победах нашего советского народа!"

Людей неприятно поразило восхищение гида гитлеровским командованием, но они еще надеялись, что после этого лектор перейдет к рассказу о советской плановой экономике и советских военных стратегических и тактических победах. Вместо этого Владимир Чекунов начал вещать об "ошибках и тупости советского руководства", а также о том, что некие капиталистические экономические решения внутри Ленинграда позволили накормить город в период блокады.

"Далее лектор Чекунов, по-видимому, еще больше воодушевился, и принялся развлекать нас историями о педофилии в рядах советского руководства, а также о том, как в блокадном Ленинграде у детей отбирали шоколадные конфеты в пользу партийных руководителей", - рассказывает участница мероприятия.

К слову, Чекунов восхвалял также и Финляндию, отдельно - Маннергейма, "который, конечно, не хотел захватить Ленинград, и вообще был молодец". После этого отмечать 9 мая он принялся воспоминаниями о царских временах:

"Наш гид заливался соловьем, рассказывая о чудесных станках, инженерах, и даже саперных лопатках (!) досоветского времени. По его словам выходило, что если бы не это все, не выиграть бы бездарному советскому руководству в ВОВ. Он вещал об этом в течение всего экскурсионного дня, с придыханием и подобострастием, достойным истинного царского холуя, - рассказывает участница экскурсии. - Под конец этих излияний мы уже готовились услышать душещипательный рассказ о том, как сам царь-батюшка Николай II воскрес и лично отравил Гитлера. Впрочем, до этого не дошло. Но патока благословия лилась на досоветское время, не переставая. Напомню, день - 9 мая 2021 года, экскурсия посвящена советскому периоду нашей истории, победе в ВОВ, мы едем по историческим местам Дороги жизни".

Во время посещения музея "Дороги жизни" в поселке Осиновец, со слов Алены, лектор долго рассказывал про нацистскую форму (о, это же Hugo Boss) и про немецкое оружие.

В итоге под видом исторического экскурса, как отмечают участница, они получили профашистскую пропаганду. Подвиги ленинградцев "независимый историк" умалял, как мог, по его мнению, в театры во время блокады люди ходили вовсе не из любви к искусству, а чтобы поесть эклеров в буфете. "Следуя его логике, знаете, зачем Шостакович писал Ленинградскую симфонию в блокадном Ленинграде? Ну вы уже поняли, ради эклеров, разумеется", - возмущается Алена.

После ее публикации с историей об экскурсии на странице историка начали появляться комментарии от возмущенных пользователей сети, одни уведомляли его, что написали заявление в прокуратуру для проверки, другие просто костерили "независимого историка" за то, что он восхвалял группенфюрера СС Маннергейма в городе-герое Ленинграде, на что Чекунов лишь ответил:

"21 сентября 2001 г. президент Владимир Путин возложил цветы к могиле маршала Маннергейма. До сих пор никто из советских или российских руководителей не делал этого".

В самом бюро от комментария корреспонденту Накануне.RU отказались, сославшись на большую занятость руководства работой. "Если вам жалуются, то мы тут причем?" - заявили там.

В комитете по туризму Санкт-Петербурга также не смогли оперативно прокомментировать проведение таких экскурсий.