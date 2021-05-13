13 Мая 2021
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Общество Челябинская область
Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Более 40% жителей Челябинска считают, что городу нужно метро

46,2% челябинцев считают, что городу необходимо метро. Такие данные приводят социологи местного филиала РАНХиГС, опросившие 700 жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом каждый пятый горожанин (21,5%) заявил, что метро Челябинску крайне необходимо. Такой ответ чаще всего давали жители в возрасте 18-24 года.

42,6% респондентов напротив заявили, что в метро нет потребности. В частности, 22,8% опрошенных заявили, что метро не нужно. Такой ответ чаще всего давали респонденты 45-59 лет.

Затруднились ответить на вопрос 11,3% респондентов.

Социологи напомнили, что по данным опроса 2017 года 53,4% горожан были уверены в необходимости метро в региональном центре.

"И вот, в 2021 году мы видим, что число считающих метро в Челябинске необходимым, несколько сократилось. На такие мнения, видимо, влияет уж очень длинная история строительства челябинского метро", - отметили социологи.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. В конце февраля губернатор обсудил планы дальнейшего развития метрополитена с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание метро. В апреле контракт на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена получила компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она выполнит работы за 171 млн руб.

В декабре прошлого года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что рассматривается три сценария развития метрополитена в городе: с запуском восьми станций, с пуском первого пускового комплекса четырех станций и соединение станций пускового участка с трамвайной сетью.

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Более 40% жителей Челябинска считают, что городу нужно метро

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Теги: метро, метрополитен, опрос,



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