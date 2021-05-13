13 Мая 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Тюмени неизвестные устроили стрельбу во дворе: есть пострадавший

Сегодня ночью в Тюмени неизвестные устроили перестрелку во дворе жилого дома, расположенного по улице Клары Цеткин. В перестрелке есть пострадавший, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина получил множественные огнестрельные ранения.

"По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного, травматического оружия. Мужчина доставлен в областную больницу №2 города Тюмени", - говорится в сообщении.

Личности подозреваемых установлены, сейчас принимаются меры по их задержанию.

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В Тюмени неизвестные устроили стрельбу во дворе: есть пострадавший

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Теги: стрельба, пострадавший, ранения, уголовное дело



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