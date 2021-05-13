Турция обогнала Россию по общему числу случаев коронавируса

Турция обошла Россию по общему числу положительных тестов на коронавирус за все время. Россия, таким образом, опустилась уже на шестую позицию.

На днях в Турции был получен 5-миллионный положительный тест на коронавирус. В России этот рубеж будет достигнут примерно через 10 дней. При этом население Турции 83 млн человек, то есть относительное число случаев почти в два раза выше, чем в России. А тестов было сделано в 2,5 раза меньше, чем в России. Правда, в последние недели ситуация в Турции существенно улучшилась: число положительных тестов уменьшилось почти в четыре раза.

Больше всего случаев за все время было выявлено в США - 33 млн. Далее идут Индия (23 млн), Бразилия (15 млн), Франция (6 млн).

В целом в мире за все время было получено 161 млн положительных тестов, умерли 3,3 млн человек. При этом в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней, отмечала врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева. Это не позволяет оценить реальное число заболевших, тем более что ПЦР-тесты часто дают ложноположительные результаты.