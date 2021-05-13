Сдвиг сроков выхода "Мотовилихинских заводов" из банкротства объяснили статусом предприятия

Срок выхода "Мотовилихинских заводов" из банкротства сдвинулся на год из-за оборонного статуса предприятия, рассказал Накануне.RU во время пресс-тура по предприятию управляющий директор "заводов" Сергей Дядькин.

Напомним, 5 мая завод посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он заявил, что если не помешают "объективные причины", "Мотовилихинские заводы" могут выйти из процедуры банкротства уже в 2022 г. Ранее "Ростех" полагал, что предприятие начнёт получать прибыль уже в 2021-ом.

По словам Дядькина, реализация закона "О банкротстве", накладываясь на тонкости оборонного статуса предприятия, дала увеличение срока.

"Обычное предприятие вывести из банкротства и наш завод - несопоставимые вещи . Нужно согласование с минобороны, минпромышленности. Это непросто. Предприятие выйдет из банкротства к концу 2022 г. Дорожная карта утверждена", - уточнил Дядькин.

Передача заводу имени Шпагина помещений завода - лишь мысли, высказанные губернатором Дмитрием Махониным. Пока никаких реальных шагов нет.

"Я как директор плотно работаю и с губернатором, и с министром промышленности края. Если будут какие-то предложения, готов их рассмотреть. В рамках разумного предложения, конечно", - сказал журналисту агентства Дядькин.