Эксперт оценил тренировку электронного голосования: отработка необходимого результата

Центризбирком проводит 12-14 мая тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако уже выяснилось, что не у всех желающих получается принять участие в эксперименте. Эксперт в беседе с Накануне.RU оценил эту тренировку как подготовку к выборам в сентябре 2021 года, когда нужно будет достичь определенного результата.

Как стало известно, после первого этапа некоторые пользователи, которые хотели принять участие в "тренировке", оказались отсеяны системой. В ЦИК объяснили это возможными ошибками, которые будут исправлять, но верят в это не все. Например, в своем телеграм-канале Григорий Мельконьянц сравнивает это с тотализатором:

"Некоторые избиратели получили вот такое странное сообщение, что в результате какого-то отбора методом случайной выборки их до голосования не допускают. Кто так решил, когда решил, почему избирателей заранее не уведомили, что они участвуют в тотализаторе с методом случайной выборки… Правила меняются во время игры".

Но это не случайная выборка и вряд ли это какие-то ошибки, заявил Накануне.RU политолог Павел Салин. Он уверен, что таким образом власти отрабатывают систему получения необходимого результата на выборах в Госдуму в сентябре, который был бы в меру легитимным в глазах граждан.

"Власти, естественно, нужен определенный результат, а этот результат может обеспечить не всякий российский избиратель. Конечно, там во многом тоже будут использоваться, скажем так, меры технического получения результата, но все-таки нужно, чтобы это более или менее коррелировало с теми избирателями, которые отдадут свои голоса. Таким образом просто оттачивается система достижения получения власти необходимого результата, и такого результата, чтобы он был более или менее легитимным в глазах избирателей, чтобы не получилось, как в 2011 году, в крупных городах, в первую очередь в Москве, когда у "Единой России" был один результат, а люди друг друга спрашивали "кто голосовал?", и оказывалось, что никто не голосовал. Тогда возникает вопрос – а как такой результат получен? Это выводило часть людей на улицы в Москве. Чтобы такая ситуация хотя бы частично не повторилась, власти необходимо, чтобы в электронном голосовании принимали участие частично избиратели, которые действительно будут голосовать за "Единую Россию", - уверен Павел Салин.

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