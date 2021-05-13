13 Мая 2021
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Политика За рубежом
война, палестино-израильский конфликт, сектор газа, военные (2014) | Фото: 21.by

Израильская армия сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильская армия ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа.

По его словам, приказа осуществить такую операцию пока не поступало, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь сообщил, что не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий. В секторе Газа в результате обстрелов со стороны Израиля погибли 67 человек.

Палестинское агентство Wafa передало, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по жилому шестиэтажному дому в районе Рималь города Газа. Здание разрушено, близлежащие здания повреждены, о пострадавших или жертвах пока не сообщается. Эта многоэтажка стала уже четвертой в секторе Газа, уничтоженной со вторника израильскими ВВС.

Напомним, обострение конфликта началось после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в начале мая, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

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Израильская армия сообщила о подготовке к наземной операции в секторе Газа

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Теги: израиль, сектор газа, наземная операция



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