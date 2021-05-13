В Екатеринбурге СКР проверит врачей, которые не спасли умершего в торговом зале мужчину

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет врачей, которые не смогли спасти человека. Он умер на глазах у очевидцев.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 11 мая в помещении торговой точки по улице Мостовой: 31-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Инцидент случился на глазах нескольких человек, которые самостоятельно оказывали ему первую помощь, а также вызвали "скорую". Но спасти уральца приехавшим врачам не удалось.

Следователи предварительно установили, что смерть мужчины произошла из-за приступа имевшегося у него заболевания. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Отдельно СКР выяснит, все ли необходимые меры были приняты медиками для оказания своевременной и квалифицированной помощи.