13 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге СКР проверит врачей, которые не спасли умершего в торговом зале мужчину

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет врачей, которые не смогли спасти человека. Он умер на глазах у очевидцев.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 11 мая в помещении торговой точки по улице Мостовой: 31-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Инцидент случился на глазах нескольких человек, которые самостоятельно оказывали ему первую помощь, а также вызвали "скорую". Но спасти уральца приехавшим врачам не удалось.

Следователи предварительно установили, что смерть мужчины произошла из-за приступа имевшегося у него заболевания. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Отдельно СКР выяснит, все ли необходимые меры были приняты медиками для оказания своевременной и квалифицированной помощи.

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В Екатеринбурге СКР проверит врачей, которые не спасли умершего в торговом зале мужчину

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Теги: врачи, проверка, СКР, Екатеринбург



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