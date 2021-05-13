В Индии умерших традиционно не хоронят, а сжигают - врач

Погребальные костры, на которых в Индии сжигают умерших из-за коронавируса, для этой страны являются традицией. Об этом написал академик Российской академии медико-технических наук Павел Евдокименко. Так он прокомментировал сообщения о "коронавирусном ужасе" в Индии.

Как сообщало Накануне.RU, в Ганге на днях выловили несколько десятков трупов.

"В Индии вообще так принято хоронить умерших. Умерших там сжигают. На улицах. Традиция, однако… Из-за этих традиций и дорогих дров недосожженные трупы умерших в Индии часто отправляют плыть вниз по реке. В эти же воды некоторые индусы лезут мыться, умываться, стирать одежду, молиться", - написал врач.

Он призвал не поддаваться эмоциям, а оценить цифры. Даже при огромной скученности населения и царящей антисанитарии всего в Индии было зафиксировано 23 млн случаев короавируса - это менее 2% населения. Из них умерли около 1%, то есть всего умерло около 0,02% населения. Интересно, что, с учетом населения, заболеваемость в Индии, где уже несколько недель ставятся мировые рекорды, почти такая же, какая была в России в декабре - в день выявляется примерно по 0,025% инфицированных от всего населения. Евдокименко считает, что болезнь непростая и неприятная, но "истерика вокруг нее специально раскручивается до вселенских масштабов".

Заболеваемость в Индии резко пошла вверх вскоре после того, как в стране началась прививочная кампания, хотя, судя по динамике заболеваемости, никакой необходимости в ней не было. Правда, в последние две недели ситуация стабилизировалась: суточное число новых случаев не растет и даже начало снижаться.