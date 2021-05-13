13 Мая 2021
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врач, медицина, медоборудование, больница, операция (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Уникальное медоборудование получил Уральский институт травматологии и ортопедии благодаря Фонду святой Екатерины

Современный артроскоп получили врачи отделения травматологии и ортопедии №2 Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, передает корреспондент Накануне.RU. Аппарат позволяет увидеть внутренности сустава, дает возможность оперировать коленные и плечевые суставы с минимальными последствиями для организма.

Покупка этого современного медицинского оборудования стоимостью более 8,7 миллионов рублей стала возможна благодаря том ,что эти средства выделили учредители Фонда святой Екатерины.

«Потребность в ортоскопических высокотехнологических операциях постоянно растет. Все больше и больше людей занимаются активным спортом, который сопряжен с травмами коленей и плечевого сустава. Это мы еще не говорим о бытовом, уличном и профессиональном травматизме. У нас существует целый рад высококвалифицированных специалистов, которые могут решать эту проблему, но, как обычно, не хватает техники», — отмечает заместитель директора по научной работе, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин.

врач, медицина, медоборудование, больница(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Новый артроскоп представляет собой специальную тончайшую оптическую трубку с камерой высокого разрешения, видео с которой транслируется на монитор 4К. Благодаря высокой четкости изображения врачи могут избежать открытого вмешательства — для оценки изменений связочного аппарата, мениска, капсулы сустава достаточно сделать несколько небольших разрезов. Причем подобный анализ может использоваться и для простого обследования, так как дает больше информации, чем рентген или томография.

«Мы бюджетная организация, и большинство операций выполняются бесплатно. Именно поэтому у широкого круга пациентов есть возможность получить помощь с самыми современными технологиями и расходными материалами. Двадцать человек уже прооперировали. Количество операций будет исчисляться сотнями и даже тысячами. Мы благодарны учредителям Фонда святой Екатерины за помощь в таком непростом, но очень нужном деле», — подчеркивает Бердюгин.

врач, медицина, медоборудование, больница, операция(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Кроме того, артроскопия может быть использована в случаях, когда обширное хирургическое вмешательство не требуется или когда пациент имеет противопоказания к проведению общей анестезии. При этом пациент уже через три дня может выписаться и приступить к легкой работе, а спортсмены могут перейти к максимальным нагрузкам через три месяца.

врач, медицина, медоборудование, больница, операция(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Год мы помогали больницам, которые были на передовой в борьбе с новой инфекцией коронавируса. Но пандемия не отменила того, что другие медучреждения продолжали свою работу и даже в усиленном режиме. Осознавая всю важность и необходимость поддержки высококлассных специалистов НИИ травматологии имени Чаклина, учредители Фонда святой Екатерины приняли решение о покупке для них артроскопа», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже около 1,7 миллиарда рублей.

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Уникальное медоборудование получил Уральский институт травматологии и ортопедии благодаря Фонду святой Екатерины

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Теги: фонд святой екатерины, андрей козицын, андрей симановский, игорь алтушкин, артроскоп, ортопедия



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