13 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Двое уральцев похитили мужчину, который был должен им 65 тысяч рублей

На Среднем Урале перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в похищении человека. Он был должен им денег.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце января этого года 32-летний и 47-летний жители Краснотурьинска договорились похитить знакомого, чтобы добиться от него возврата долга - около 65 тысяч рублей. Мужчину силой посадили в автомобиль и перевезли на безлюдный участок местности рядом с промышленным предприятием, где причинили ему телесные повреждения.

При этом похитители требовали от него вернуть им все деньги. Освобожден был потерпевший лишь после того, как его мать перевела деньги злоумышленникам. Впоследствии те были задержаны.

Как уточнили в прокуратуре, своей вины они не признали. Сейчас уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд. Похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Двое уральцев похитили мужчину, который был должен им 65 тысяч рублей

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Теги: похищение, суд, Краснотурьинск



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