13 Мая 2021
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разлив нефть трубопровод нефтепровод сатка (2006) | Фото

СКР возбудил уголовное дело после разлива нефти на Ошском месторождении

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после разлива нефтепродуктов на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе. ЧП произошло еще 11 мая.

Авария произошла из-за разгерметизации напорного нефтепровода месторождения, нефть попала в реку Колву, в результате режим ЧС был введен уже в Усинске (Республика Коми).

В СКР сообщили, что причиной происшествия могло быть нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Дело возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Для осмотра места происшествия организован выезд следственно-оперативной группы. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в сообщении СКР.

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СКР возбудил уголовное дело после разлива нефти на Ошском месторождении

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Теги: разлив нефти, скр, колва, ошское месторождение



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