За час до нападения Галявиев уже приходил в школу

За час до нападения Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской школе, уже приходил в учебное заведение — свериться с расписанием, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на допросе он признался, что планировал устроить стрельбу во время второго урока и ему важно было знать, когда он начнется. Однако парня заметила вахтерша и выгнала его на улицу.

Mash пишет, что Галявиев дошел до дома, подождал там, экипировался, сделал фотографии в маске и вернулся в гимназию.

Накануне суд в Казани избрал меру пресечения молодому человеку в виде заключения под стражу на два месяца. СМИ сообщили, что Галявиева, скорее всего, доставят в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее СКР сообщил, что из-за неадекватного поведения Галявиева проведение с ним следственных действий затрудняется. Также в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание.