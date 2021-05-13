Инфляция в апреле замедлилась и составила 5,52% - правительство

Инфляция в апреле 2021 года в годовом выражении составила 5,52%. Это свидетельствует об ее замедлении. На 4 мая рост цен на продовольственные товары также снизился с 7,6% в марте до 6,6%. Об этом говорилось на правительственном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом в апреле цены на плодоовощную продукцию выросли на 1% - это ниже традиционной динамики.

"Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар. Помимо уже запущенных точечных мер оперативного реагирования для стабилизации цен внедряются экономические инструменты регулирования. Предусмотрены льготные кредиты производителям сахара по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы. Также – субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопёкам на возмещение затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий при условии неповышения цены", - напомнили в пресс-службе правительства.

По итогам совещания Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер.