На Южном Урале возбудили дело после схода двух грузовых вагона

В Челябинской области возбуждено административное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода двух грузовых вагона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел днем 12 апреля на территории станции Сибай ЮУЖД в районе примыкания железнодорожных путей общего пользования к путям необщего пользования предприятия "Семеновский рудник". Шесть колесных пар двух грузовых вагонов сошли с рельсов при осуществлении маневрового движения.

Причиной схода вагонов стало расширение рельсовой колеи путей вследствие дефектности деревянных шпал. При этом должностные лица предприятия мероприятий на предупреждение технических неисправностей не проводили.

Административное дело находится на рассмотрении. Руководителю организации внесено представление, в результате были приняты меры к устранению нарушений закона, железнодорожное полотно восстановлено.