13 Мая 2021
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Фигуранты дела о хищениях на ЗиДе избежали наказания в связи с истечением срока давности

Суд прекратил уголовное преследование трех фигурантов дела о хищении имущества оборонного "Машиностроительного завода им. Дзержинского", сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь идет о прежних руководителях предприятия Евгении Лысове и Денисе Бронникове, а также о бизнесмене Владиславе Шинкевиче.

В зависимости от роли каждого, они обвинялись в присвоении в особо крупном размере организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере организованной группой, мошенничестве в особо крупном размере, сокрытии имущества при признаках банкротства.

По версии следствия, основная часть преступлений была совершена ими в 2007–2009 годах. Фигуранты выставили на торги имущественные комплексы двух промышленных площадок завода, №3 и №5, а также ведомственный стадион "Дзержинец".

В итоге промплощадки были проданы по заниженным ценам и без фактической оплаты структурам, которые контролировали предполагаемые злоумышленники. Позже сделки по продаже площадок были признаны недействительными. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей.

Пока дело рассматривалось в суде, у подсудимых истек срок давности привлечения к ответственности — десять лет. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности не исключает обязанности по возмещению ущерба потерпевшей стороне.

Теперь иск ФГУП будет рассматриваться в отдельном судебном заседании. Предприятие просит взыскать сумму миллиардного ущерба в солидарном порядке.

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Фигуранты дела о хищениях на ЗиДе избежали наказания в связи с истечением срока давности

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Теги: ЗиД, завод имени дзержинского, хищения, срок давности



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