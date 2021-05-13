В Свердловской области самым популярным у туристов в майские стал музей техники УГМК

Центр развития туризма Свердловской области подвел итоги работы объектов, популярных у туристов во время майских праздников.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, более 20 тысяч человек посетили Музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК, а почти 11 тысяч побывали в Невьянском государственном историко-архитектурном музее. Еще около 10 тысяч гостей познакомились с "Ельцин-центром".

Также большой популярностью в майские пользовались природные парки "Оленьи ручьи", "Бажовские места" и культурно-развлекательный центр "Парк Сказов". А Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Самойлова провел 70 экскурсий.

По данным клуба отельеров Екатеринбурга, в майские праздники загрузка городских отелей достигала 65%. Загородные места отдыха были заполнены на 100%.

Исполняющая обязанности директора областного Центра развития туризма Надежда Шестакова сообщила, что особой популярностью в период майских праздников пользовались новые средства размещения - глэмпинги. Это новый вид экотуризма - разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Эксперты отмечают, что большая часть туристов путешествуют парами или семьями. При этом они прибывают на Средний Урал самостоятельно, на личном или общественном транспорте.