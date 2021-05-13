В Санкт-Петербурге наркоманы ограбили 99-летнего ветерана в День Победы

В Санкт-Петербурге в День Победы наркоманы ограбили 99-летнего ветерана. Вечером 9 мая в подъезде жилого дома по проспекту Кима двое мужчин сорвали с шеи пожилого человека золотую цепочку с крестиком. Полицейский главк возбудил уголовное дело по статье "грабеж".

Пенсионер рассказал следователям, что одним из грабителей был сантехник, которого ветеран неоднократно вызывал и даже подружился с рабочим. В День Победы сантехник пришел с другом в квартиру ветерана под предлогом поздравления. Внутрь пенсионер мужчин не пустил, вышел к ним на лестничную площадку, где все и произошло.

Нападавших задержали. Судимый ранее 26-летний сантехник и его 18-летний приятель оказались наркоманами. Похищенное вернули ветерану, передает РЕН ТВ.