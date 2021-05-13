Стало известно о состоянии раненых школьников, отправленных из Казани в Москву

Четыре ребенка, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани и доставленные на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии.

Еще один ребенок, отправленный в столицу, в крайне тяжелом состоянии. Как сообщил "Интерфаксу" источник, это девятилетний мальчик.

По данным медиков, перелет никак не отразился на состоянии пострадавших. Все пациенты стабильны, передает ТАСС.

Напомним, 11 мая утром молодой человек открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения.

Всего в Москву на лечение спецбортом МЧС были доставлены девять пострадавших - пятеро детей и четверо взрослых. Среди взрослых тяжелых нет.