13 Мая 2021
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Политика В России
(2005) | Фото: www.minjust.ru

Россиянам могут запретить сотрудничать с нежелательными иностранными организациями

Гражданам РФ и иностранцам с видом на жительство в РФ могут запретить участвовать в деятельности иностранных организаций, которые признаны нежелательными. Такой законопроект был внесен в Госдуму и будет рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний.
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Накануне.RU сообщало о том, что этот закон запретит избираться людям, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Поэтому будет рассмотрен в ускоренном порядке. Однако он гораздо шире и предполагает вообще запрет участвовать в работе любых нежелательных организаций.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что установлено множество фактов, когда россияне посещали за рубежом тренинги и семинары, где их учили, как влиять на избирательные кампании, организовывать беспорядки, незаконные политические акции. Таких центров около десятка. В законопроекте вводится критерий, по которому иностранные организации могут быть признаны нежелательными. Например, если они оказывают посреднические услуги в денежных или "имущественных" операциях организациям, которые уже признаны нежелательными.

Другой законопроект предполагает уголовную ответственность для тех, кто повторно был уличен в таком сотрудничестве.

Интересно, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин недавно анонсировал создание в Санкт-Петербурге Университета свободных искусств и наук на базе факультета свободных искусств и наук, который непосредственно связан с фондом "Откытое общество", признанным в России нежелательной организацией.

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Россиянам могут запретить сотрудничать с нежелательными иностранными организациями

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Теги: нежелательная организация, запрет



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