13 Мая 2021
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энергетика электричество тэц путьт управления (2004) | Фото

Средства ФНБ могут быть потрачены на строительство дальневосточных электростанций

СМИ сообщили об еще одном проекте, на который могут быть выделены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, ранее власти заявили, что с этого года средства ФНБ будут тратиться на инфраструктурные проекты с высоким инвестиционным потенциалом. Одним из первых претендентов на деньги фонда стала компания РЖД – она предлагает на эти средства достраивать так называемый Восточный полигон – сеть ж/д на Дальнем Востоке.

Как выяснил "Коммерсант", правительство также рассматривает возможность выделения средств на строительство трех электростанций "РусГидро" на Дальнем Востоке. Их общая мощность может превысить 1 ГВт. Это блоки на Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и Нерюнгринской ГРЭС. Общая сумма необходимых вложений может составить 226 млрд руб., из ФНБ проект может получить до четверти этого объема под 4-5% годовых.

Если энергоблоки в Приморье и Хабаровском крае планируется строить газовые (в рамках модернизации старых ТЭС), то в Якутии планируется строительство угольных энергоблоков для снабжения все того же Восточного полигона.

Если будут выделены средства из ФНБ, то удастся снизить нагрузку на потребителей: изначально планировалось, что строительство этих объектов будет частично вестись за счет надбавки для первой и второй ценовых зон оптового энергорынка (европейская часть РФ, Урал и Сибирь), частично — за счет надбавки для потребителей Дальнего Востока (неценовая зона).

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Средства ФНБ могут быть потрачены на строительство дальневосточных электростанций

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Теги: фнб, ржд, русгидро, электростанция, дальний восток, восточный полигон



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