Средства ФНБ могут быть потрачены на строительство дальневосточных электростанций

СМИ сообщили об еще одном проекте, на который могут быть выделены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, ранее власти заявили, что с этого года средства ФНБ будут тратиться на инфраструктурные проекты с высоким инвестиционным потенциалом. Одним из первых претендентов на деньги фонда стала компания РЖД – она предлагает на эти средства достраивать так называемый Восточный полигон – сеть ж/д на Дальнем Востоке.

Как выяснил "Коммерсант", правительство также рассматривает возможность выделения средств на строительство трех электростанций "РусГидро" на Дальнем Востоке. Их общая мощность может превысить 1 ГВт. Это блоки на Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и Нерюнгринской ГРЭС. Общая сумма необходимых вложений может составить 226 млрд руб., из ФНБ проект может получить до четверти этого объема под 4-5% годовых.

Если энергоблоки в Приморье и Хабаровском крае планируется строить газовые (в рамках модернизации старых ТЭС), то в Якутии планируется строительство угольных энергоблоков для снабжения все того же Восточного полигона.

Если будут выделены средства из ФНБ, то удастся снизить нагрузку на потребителей: изначально планировалось, что строительство этих объектов будет частично вестись за счет надбавки для первой и второй ценовых зон оптового энергорынка (европейская часть РФ, Урал и Сибирь), частично — за счет надбавки для потребителей Дальнего Востока (неценовая зона).