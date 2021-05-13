Более ста американских генералов в отставке усомнились в психическом здоровье Байдена

Более 120 американских генералов в отставке усомнились в достоверности итогов президентских выборов в США 2020 года, а также психическом и физическом состоянии избранного главы государства Джо Байдена.

Открытое письмо военных, под которым поставили подписи 124 экс-адмирала и генерала, опубликовано на портале Flag Officers 4 America.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", — пишут экс-генералы.

Авторы письма также заявили, что заявили, что нация находится в опасности и призвали ФБР и Верховный суд действовать быстро при выявлении нарушений на выборах, передает Regnum.

78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. Во время предвыборной кампании его команда опубликовала краткое содержание медкарты кандидата, чтобы показать отсутствие серьезных болезней и противопоказаний.