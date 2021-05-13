Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС госпитализировали из зала суда

13 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС госпитализировали из зала суда

Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Черепанова госпитализировали из зала суда, где рассматривалось уголовное дело о применении им насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 12 мая. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердили в РКРП.

"Да, он был госпитализирован в Патрушевскую больницу [Областная клиническая больница №1 - примеч. ред.]. О его состоянии в настоящий момент нам ничего неизвестно", - сообщили в рабочей партии.

По предварительным данным, у Черепанова диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Ранее 71-летний Черепанов был привлечен к уголовной ответственности из-за "нападения на полицейского". Сообщалось, что 7 ноября он применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому. Коммунисты считают, что это дело сфабриковано, чтобы не допустить Черепанова для участия в выборах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС госпитализировали из зала суда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, Черепанов, госпитализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2021 19:47 Мск "Руки прочь от Черепанова". Коммунисты провели пикеты в Москве
Ранее 12.03.2021 10:59 Мск В Москве пройдут пикеты в поддержку тюменского коммуниста Александра Черепанова
Ранее 03.12.2020 15:18 Мск Председателю тюменского отделения РКРП Александру Черепанову грозит срок за нападение на полицейского

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети