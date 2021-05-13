Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС госпитализировали из зала суда

Первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС Александра Черепанова госпитализировали из зала суда, где рассматривалось уголовное дело о применении им насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 12 мая. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердили в РКРП.

"Да, он был госпитализирован в Патрушевскую больницу [Областная клиническая больница №1 - примеч. ред.]. О его состоянии в настоящий момент нам ничего неизвестно", - сообщили в рабочей партии.

По предварительным данным, у Черепанова диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Ранее 71-летний Черепанов был привлечен к уголовной ответственности из-за "нападения на полицейского". Сообщалось, что 7 ноября он применил насилие к подполковнику полиции Волковицкому. Коммунисты считают, что это дело сфабриковано, чтобы не допустить Черепанова для участия в выборах.