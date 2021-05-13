13 Мая 2021
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Общество Краснодарский край
Автомобили на трассе (2020) | Фото: Накануне.RU

Организация безопасности дорожного движения под контролем региональных властей Краснодарского края

Вопросы организации безопасного дорожного движения на дорогах Кубани накануне обсуждали региональные власти Краснодарского края, передает корреспондент Накануне.RU. План конкретных мероприятий, способствующих снижению аварийности на дорогах, был выработан в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности движения, которое провел лично глава региона Вениамин Кондратьев.

"Нужно обеспечить комфортное и безопасное движение и для автомобилистов, и для пешеходов на всех дорогах Краснодарского края, особенно ведущих к побережью. Цены вопроса здесь – человеческая жизнь", – сказал Вениамин Кондратьев.

вениамин кондратьев, правительство краснодарского края(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным специалистов, наезд на пешеходов – один из наиболее частых видов ДТП в Краснодаре и городах региона. Поэтому при организации движения особое внимание будет уделяться созданию безопасных условий в зоне наземных пешеходных переходов. На комиссии было отмечено, что для внимания жителей и гостей, пользующихся при передвижении гаджетами, переходы обустраивают световой полосой, дублирующей сигнал светофора. Также в зоне 114 наземных пешеходных переходов, в том числе в курортных территориях, обустроят искусственное освещение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В преддверии летнего сезона для Краснодара и курортных городов становится актуальной проблемой организация парковки транспорта. Губернатор поручил краевому минтрансу ускорить работу по созданию краевого предприятия по эвакуации неправильно припаркованных машин.

Парковка около жилого дома по ул. Хохрякова, 72(2010)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что с 1 мая по 15 сентября на трассах Краснодарского края ограничены ремонтные работы на дорогах в дневные часы. Как сообщил исполняющий обязанности начальника Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков, сейчас на трассах региона имеется 5 объектов с реверсивным движением.

"На майские мы его убирали. 30 мая все реверсы снимаем, и дороги будут работать в штатном режиме", – сказал Андрей Жуков.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Николай Смоляков сообщил, что сотрудники ведомства с 1 марта проводят профилактическую работу на сложных участках трасс. "Там, где в основном поедут автотуристы, с 5 до 7 утра будут стоять дополнительные патрули. Также мы используем беспилотники и скрытое патрулирование", – сообщил Николай Смоляков.

"Реверсивного движения на краевых трассах в летний период быть не должно. Автотуристы едут по трое суток на море, и отдых для них должен начинаться уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю. Нам надо и результат достигнуть – это качественные дороги, но и курортный имидж края не обрушить. Поэтому необходимо скорректировать графики ремонтных работ и избежать реверса", – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

краснодарский край, указатель, дорога, шоссе(2018)|Фото:Накануне.RU

Глава региона дал поручение своему заместителю Александру Трембицкому взять под контроль эту работу. Также на совещании обсудили обеспечение безопасности на туристических маршрутах. В частности, речь шла о трассах для джипинга. Сейчас в регионе действует один согласованный маршрут в Геленджике. Все остальные горные трассы являются нелегальными.

"В ручном режиме надо перекрывать такой бизнес, здесь не должно быть формального подхода", – заявил Вениамин Кондратьев.

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Организация безопасности дорожного движения под контролем региональных властей Краснодарского края

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Теги: вениамин кондратьев, безопасность на дорогах, реверсивное движение, дтп, трассы, курорты



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