13 Мая 2021
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Политика Свердловская область
Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

Адвокат Ройзмана обжаловала его арест

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обжаловала его арест.

Напомним, ранее полиция составила на Ройзмана сразу три протокола из-за участия в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. Силовики посчитали, что он выступил одним из организаторов акций, которые прошли 31 января и 21 апреля в уральской столице. Еще один протокол был составлен за участие экс-мэра в акции 21 апреля.

В среду Октябрьский районный суд признал Евгения Ройзмана виновным в организации акции 31 января и арестовал его на девять суток. За организацию незаконного мероприятия 21 апреля бывший глава получил еще девять суток ареста, но при этом сроки не суммируются, а один накладывается на другой.

Шествие в поддержку Навального, Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

Что касается участия в апрельской акции, то за это суд назначил Ройзману 30 часов обязательных работ. Сразу после заседания экс-мэра отправили в спецприемник.

Как сообщила сегодня адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова на своей странице в Facebook, она обжаловала решения суда. По ее данным, апелляция может быть рассмотрена уже завтра в Свердловском областном суде.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ройзман заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы России.

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Адвокат Ройзмана обжаловала его арест

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Теги: Ройзман, арест, адвокат



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