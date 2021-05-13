Казанского стрелка могут доставить в Москву для проведения психиатрической экспертизы

19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего массовое убийство в казанской школе, скорее всего, доставят в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне суд в Казани избрал меру пресечения молодому человеку в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее СКР сообщил, что из-за неадекватного поведения Галявиева проведение с ним следственных действий затрудняется. Также в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание: "Ильназ Галявиев на учетах у врачей - психиатра и нарколога - не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении".

На допросах молодой человек заявил, что вину признает, но в содеянном не раскаивается. Согласно протоколу допроса, опубликованному в СМИ, Галявиев считает себя "богом".