13 Мая 2021
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подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В Приамурье на подростка завели уголовное дело из-за угрозы "повторить Казань"

В Амурской области завели уголовное дело на 17-летнего жителя Благовещенска, разместившего в социальной сети сообщение об акте терроризма в школе, сообщает ГУМВД по региону.

Ложную информацию подросток разместил в Сети 11 мая. Автора сообщения задержали по месту жительства в Тамбовском районе города.

Как пишет Regnum, школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани. Сообщение с угрозой он оставил в телеграм-канале "Телеграм Благовещенска №1". После задержания подросток признался, что пошутил.

13 мая школу проверили, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. Суд отправил Галявиева под арест на два месяца. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При наличии оснований его могут переквалифицировать на статью о терроризме.

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В Приамурье на подростка завели уголовное дело из-за угрозы "повторить Казань"

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Теги: школа, нападение на школу, казань, подросток, благовещенск



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