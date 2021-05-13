13 Мая 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Половина россиян готовы стать присяжными заседателями в суде

Половина россиян готовы стать присяжными в суде, об этом свидетельствуют результаты исследования Общественной палаты РФ. Еще четверть опрошенных отказались бы от участия, самая частая причина отказа – боязнь судить человека. При этом 56% респондентов считают, что решения суда присяжных более справедливы, передает РИА Новости.

В современной России обвиняемые по части уголовных статей (как правило, по тяжелым статьям) могут попросить о рассмотрении их дела судом присяжных. При этом присяжные решают только виновен человек или нет, они не определяют наказание в случае, если приговор обвинительный.

В коллегию присяжных могут быть избраны россияне, достигшие возраста 25 лет, без непогашенных или неснятых судимостей, дееспособные, не состоящие на учете в наркологическом или психдиспансере.

правосудие суд фемида приговор(2011)|Фото: Накануне.ru

В период с 2004 по 2014 годы доля подсудимых, которых оправдали присяжными, в целом по России составляла от 13,6% (в 2014 году) до 20,79% (в 2008 году). При этом в России есть регионы, где доля оправдательных вердиктов присяжных за этот период была намного ниже, чем в среднем по стране. Примером является Свердловская область, где с 2003 по 2016 годы коллегии присяжных вынесли 70 вердиктов, из которых только 4 были оправдательными. То есть в Свердловской области доля оправдательных вердиктов составила с 2003 по 2016 годы только 5,7%. Однако и это намного больше, чем доля оправдательных приговоров, вынесенных российскими профессиональными судьями. Всего в России доля оправдательных приговоров по всем уголовным делам составляла за 2004-2014 годы от 0,69% (в 2012 году) до 1,09% (в 2011 году).

С июля 2018 года суд присяжных заработал в судах районного уровня. За первые полгода реформы по всей России присяжные рассмотрели 59 уголовных дел, и по 22 из них был вынесен оправдательный вердикт, что составляет 37%.

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Половина россиян готовы стать присяжными заседателями в суде

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Теги: присяжный заседатель, суд присяжных, приговор



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