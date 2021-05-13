13 Мая 2021
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трубецкой, сургутский район (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден почетным знаком "Труд в муниципальной сфере"

Сургутский район (ХМАО-Югра) вошел в сотню лучших муниципалитетов России в рейтинге Клуба руководителей муниципальной сферы "100 растущих муниципальных экономик России 2020 года", сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Это престижный общественный смотр успехов муниципального развития. С 2016 года включение в перечень - одно из наиболее ярких позитивных событий в жизни муниципалитета в течение года, исключительная возможность стимулировать сопричастность жителей интересам муниципалитета и региона, формировать позитивный фон для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Кроме того, решением совета клуба руководителей муниципальной сферы глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден почетным знаком "Труд в муниципальной сфере".

трубецкой, знак(2021)|Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

Этой наградой отмечают лучших руководителей, сотрудников и рабочих муниципальных органов власти и муниципальных предприятий России. В исключительных случаях наградой могут быть отмечены представители предприятий-производителей товаров и услуг для городского хозяйства, деятели культуры, граждане, мэры зарубежных городов.

Отметим, что по итогам прошлого года, объем промышленного производства в Сургутском районе составил 1 087,1 млрд руб.; объем инвестиций в основной капитал увеличился до 236,8 млрд руб. Также в районе увеличилась среднемесячная начисленная заработная плата по сравнению с 2019 годом на 5,3%, а рождаемость превышает смертность в 2,7 раза.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке составил 236,8 млрд руб., что на 1,8 % в действующих ценах выше уровня предыдущего года. Кроме того, Сургутский район остается одним из лучших муниципальных образований Югры по объёму вложений на душу населения. По оценке в 2020 году данный показатель составил 1,89 млн руб.

В 2020 году в Сургутском районе продолжалась реализация национальных проектов. Администрация Сургутского района принимает участие в реализации 5 национальных проектов: «Демография», «Экология», «Жильё и городская среда», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Все запланированные портфелями проектов показатели (26) исполнены в полном объеме.

В отраслевой структуре инвестиций доминирующее положение занимают инвестиции организаций нефтегазодобывающего комплекса, направленные на развитие, строительство и поддержание производственных мощностей.

"Еще раз повторю, основа экономики Сургутского района – это конечно нефтегазовая отрасль и все, что с ней связанно: сервисные компании, строительство. Если говорить про нефтяников - это более 80% собственных доходов Сургутского района, в частности 65% собственных доходов Сургутского района – это «Сургутнефтегаз». Мы в свою очередь различными мерами бюджетной поддержки стараемся развивать в первую очередь то, что востребовано людьми в социальном направлении – это и оказание помощи пожилым людям, и обучение детей, творчество, досуг – все, что связанно с развитием человеческого потенциала", - подчеркивает Андрей Трубецкой.

трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Объем бюджетных инвестиций увеличился на 46,1 % по сравнению с 2019 годом и составил 761,9 млн руб. Сегодня на территории района реализуется 212 инвестиционных проектов емкостью более 18,8 млрд руб. В их числе: предприятие по металлообработке, производство гидролизата рыбного коллагена, образовательные и досуговые учреждения.

Добавим также, что Сургутскому району присвоен рейтинг для инвестиционного потенциала территорий - Стабильный.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден почетным знаком "Труд в муниципальной сфере"

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Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, Труд в муниципальной сфере, 100 растущих муниципальных экономик



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