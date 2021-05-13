13 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Виктор Медведчук (2017) | Фото:

Медведчук пришел за подозрением в прокуратуру, но так и не получил его

Сопредседатель украинской "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук, которого власти подозревают в "госизмене", накануне лично пришел в генпрокуратуру за подозрением. Но его так и не вручили.

Как сообщалось, Медведчука подозревают по трем делам: регистрации в российском Крыму газового участка "Глубокий" на фирму, будто бы с ним связанную; передаче секретной информации депутату Рады Тарасу Козаку о дислокации украинских боевиков; созданию организации "Проминь", помогающей украинцам учиться и работать в России. Последнее якобы является "созданием инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов".

Медведчук, прибыв в прокуратуру, заявил, что это политическое преследование. По выходе из нее он сказал, что подозрение ему так и не вручили, дав только копию.

"Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", - сообщил он.

Интересно, что в пресс-релизе прокуратуры не указано дело о передаче информации о боевиках. То есть на словах оно есть, а вот есть ли оно на самом деле, неизвестно.

Что касается "госизмены", то издание "Страна" отмечает, что в ней можно обвинить любого, кто купил или продал какую-то собственность в российском Крыму, в том числе многих украинских политиков и чиновников. То есть это подозрение явно притянуто.

Власти хотят арестовать Медведчука. Дата суда пока не определена. Как признал Медведчук, в последние месяцы некоторые высокопоставленные чиновники советовали ему покинуть Украину.

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Медведчук пришел за подозрением в прокуратуру, но так и не получил его

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Теги: Украина, Виктор Медведчук



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