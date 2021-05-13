Россияне назвали города, куда хотели бы переехать

За последний год самыми желанными для переезда городами стали Москва, Санкт-Петербурга, Сочи и Тюмень, пишут "Известия".

По данным экспертов рынка, спрос на жилье в столице за год вырос на 36 процентов, в Петербурге — на 31 процент, в Тюмени рост составил 20 процентов.

Директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов сообщил, что россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар и Сочи, там спрос на жилье вырос за год в 2,3 раза и в 2,1 раза соответственно.

Кроме того, россияне заинтересовались Екатеринбургом (в 1,8 раза) и Калининградом (в 1,4 раза).

Ранее сообщалось, что россияне все чаще готовы переезжать внутри страны. Четыре года назад над переездом в другие регионы задумывались только 28% наших сограждан, а сегодня из уже 42%, свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики.