Житель Нижнего Тагила отдал мошенникам 42 тысячи, проголосовав в "конкурсе красоты"

Житель Нижнего Тагила лишился денег, проголосовав в виртуальном конкурсе красоты.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в отдел полиции №16 обратился 50-летний житель Ленинского района, у которого с банковской карты похитили около 42 тысяч рублей. Из объяснений мужчины следовало, что еще в конце апреля со своего телефона он зашел на сайт знакомств, где списался с 25-летней понравившейся ему девушкой. Новые знакомые обменялись номерами телефонов и в дальнейшем общались в популярном мессенджере.

В ходе переписки Юлия, так звали новую знакомую, сообщила, что участвует в конкурсе красоты и попросила проголосовать за нее, для чего сбросила ссылку на интернет-сайт. Мужчина, конечно, захотел поддержать девушку, и как только перешел по ссылке, появилась надпись "поддержать и проголосовать". После подтверждения появилась страница, на которой надо было ввести свои личные данные и номер телефона, что тагильчанин и сделал, не задумываясь, что номер привязан к его банковской карте.

Через некоторое время ему пришло смс, что по ней проводятся подозрительные операции и она заблокирована. Мужчина обратился в банк для перевыпуска карты и связался со своей собеседницей, которая убедила, что списание денег произошло по ошибке и она готова вернуть все, для чего нужно просто назвать ей номер карты.

Уралец поверил и сообщил номер, а последствия не заставили себя долго ждать: очередное списание денежных средств. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию.

Сейчас силовики проводят проверку по данному факту. По ее итогам может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.