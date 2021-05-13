13 Мая 2021
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Политика В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

В России началось тестирование дистанционного голосования. Но поучаствовать в нем смогли не все желающие

В России проходит тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое Центризбирком хочет применить на выборах в Госдуму (минимум в шести регионах страны).

Тестирование началось накануне и продлится до 20:00 14 мая. В первый день проголосовали более 185 тыс. человек. Всего в тестировании могут принять участие более 2,5 млн человек, подавших заявки на портале госуслуг.  

"Мы предполагали, что в тестовом голосовании примут участие около миллиона человек, но на деле их число превышает наши ожидания более чем в два с половиной раза", - сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Заявка на участие в тренировке ДЭГ.(2021)|Фото: Накануне.RU

Она добавила, что некоторые пользователи получили отказ на свои заявки участия в тестировании. "Поскольку мы ценим усилия людей, решивших принять участие в тестировании, каждый голос для нас очень дорог, важен и ценен, мы тщательно и внимательно разбираемся, по какой причине был отказ в каждом конкретном случае. Мы должны выяснить все возможные причины, чтобы в ходе реального голосования наши избиратели могли выполнять все процедуры четко и конкретно, - отметила Памфилова. - Мы фиксируем все возникающие проблемы, для того тренировка и проводится. Мы подвергаем систему максимальной нагрузке, чтобы выявить слабые места, спровоцировать все возможные сбои".

По мнению Памфиловой, в таком масштабе ДЭГ еще никогда не применялось, поэтому возможны сбои и разного рода ошибки.

Стоит отметить, что в списке регионов, где будет возможно ДЭГ, точно будет Москва, а это гораздо больше, чем 2,5 млн избирателей. Будут ли отлажены все баги системы до сентября – неизвестно.

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В России началось тестирование дистанционного голосования. Но поучаствовать в нем смогли не все желающие

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Теги: дэг, тренировка, цик, выборы в госдуму



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