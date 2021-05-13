13 Мая 2021
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Денис Паслер, ММСК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Денис Паслер посетил ММСК: Диалог с рабочими будет продолжен

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил Медногорск, чтобы проконтролировать ситуацию на комбинате, сложившуюся после аварии в медеплавильном цехе.

Напомним, 24 апреля на ММСК (входит в УГМК) обрушился бункер, в результате чего был смертельно травмирован загрузчик шихты участка сократительной плавки и конвертирования Денис Отвалов. Семье рабочего была оказана материальная поддержка. Коллектив также взял на себя организацию похорон. На предприятии уже проводятся расследования аварии на опасном производственном объекте и несчастного случая со смертельным исходом. В расследованиях участвуют: Ростехнадзор, Государственная инспекция труда, профсоюз, Фонд социального страхования, Росгосстрах, администрация Медногорска, специализированная экспертная организация. Было принято решение, что на ММСК будут созданы совместные с профсоюзом комиссии для решения наиболее актуальных вопросов условий труда рабочих.

Губернатор оценил ход восстановительных работ на ММСК, пообщался с представителями трудового коллектива, провел встречи с руководством комбината и Уральской горно-металлургической компании, главой и депутатами города.

"Лично убедился, что вдова и дети погибшего рабочего не останутся без внимания и заботы со стороны комбината и УГМК. Восстановительные работы в цехе, где произошел несчастный случай, продолжаются, чтобы в максимально короткий срок в полной мере возобновить деятельность градообразующего предприятия Медногорска. Важно, что на комбинате учитывают обращения сотрудников: пример такого диалога - решение проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Рассчитываю, что этот диалог будет продолжен: это жизненно важно для самих работников и их семей, для города в целом", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого приводят в пресс-службе УГМК.

Директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев также подчеркнул, что обстановка на ММСК находится под постоянным контролем руководства Уральской горно-металлургической компании, семье погибшего оказывается всесторонняя поддержка.

Денис Паслер, ММСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Денис Паслер, ММСК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Денис Паслер посетил ММСК: Диалог с рабочими будет продолжен

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Теги: Денис Паслер, ММСК



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