13 Мая 2021
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Политика В России
Росгвардия (2021) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

В Госдуме предложили перепоручить охрану школ Росгвардии

Депутаты Госдумы предложат правительству привлечь к охране школ Росгвардию. Этот вопрос был поднят после трагедии в Казани. Об этом "Известиям" сообщил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

При этом он подчеркнул, что родители учащихся не должны оплачивать услуги по охране учебных заведений, поскольку "безопасность не должна зависеть от доходов людей".

В Совете Федерации поддержали данное предложение. По словам главы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, большинство российских школ охраняются сотрудниками частных охранных предприятий пенсионного возраста, что "не очень эффективно".

Стоит отметить, подобные предложения высказывались сразу после нападения на колледж в Керчи в 2018 году. Согласно опросу ВЦИОМ, 28% россиян тогда заявили, что главным элементом профилактики таких преступлений должно стать именно усиление охраны в зданиях. Еще 18% опрошенных посчитали, что в стране нужно заменить вахтерш на профессионалов, сообщает Regnum.

Как сообщалось, в казанской гимназии №175, где произошло массовое убийство, отсутствовала охрана. Была только тревожная кнопка, подключенная к системе пунктов централизованной охраны (ПЦО) Росгвардии, ранее написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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В Госдуме предложили перепоручить охрану школ Росгвардии

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Теги: росгвардия, охрана школ, расстрел в казани



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