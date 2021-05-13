13 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге сгорел грузовик, пострадал водитель

Рано утром в четверг в Екатеринбурге сгорел грузовик. Есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 5 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Черняховского в уральской столице. На площади в 20 кв.м сгорела кабина грузового автомобиля "КамАЗ".

В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение пяти минут.

Известно, что все произошло на парковке у "Сима-Ленда". В кабине в момент возгорания находился водитель, он получил ожоги и был доставлен в больницу.

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В Екатеринбурге сгорел грузовик, пострадал водитель

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Теги: грузовик, пожар, Екатеринбург, МЧС



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