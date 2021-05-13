СМИ: в праймериз "Единой России" поучаствуют высокопоставленные сотрудники ее исполкома

Пять руководящих сотрудников аппарата "Единой России" подали заявки на участие в праймериз партии.

За выдвижение в Госдуму поборются глава исполкома "ЕР" Александр Борисов и четверо из семи его заместителей. По словам экспертов, это объясняется, прежде всего, личным желанием самих аппаратчиков. В случае попадания в Госдуму они укрепят там позиции секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака — на фоне аналогичных усилий и других политических игроков, сообщил политолог Константин Калачев

Глава Фонда развития гражданского общества, главный технолог "ЕР" на предстоящих выборах Константин Костин сообщил, что случаи, когда высокопоставленные функционеры партии участвовали в думских выборах, бывали и раньше. В пример он приводит бывшего депутата, а ныне сенатора Виктора Абрамова, который баллотировался в Госдуму в 2007 году, будучи замглавы ЦИК "Единой России" по финансовым вопросам, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" заканчивает прием заявления на участие в партийных праймериз. За четыре дня до окончания регистрации зарегистрировано 5272 кандидата, претендующих на выдвижение в Госдуму от партии власти. Почти половина из них – беспартийные, сообщается в официальном Telegram-канале партии.