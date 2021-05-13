СМИ: в праймериз "Единой России" поучаствуют высокопоставленные сотрудники ее исполкома

13 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: в праймериз "Единой России" поучаствуют высокопоставленные сотрудники ее исполкома

Пять руководящих сотрудников аппарата "Единой России" подали заявки на участие в праймериз партии.

За выдвижение в Госдуму поборются глава исполкома "ЕР" Александр Борисов и четверо из семи его заместителей. По словам экспертов, это объясняется, прежде всего, личным желанием самих аппаратчиков. В случае попадания в Госдуму они укрепят там позиции секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака — на фоне аналогичных усилий и других политических игроков, сообщил политолог Константин Калачев

Глава Фонда развития гражданского общества, главный технолог "ЕР" на предстоящих выборах Константин Костин сообщил, что случаи, когда высокопоставленные функционеры партии участвовали в думских выборах, бывали и раньше. В пример он приводит бывшего депутата, а ныне сенатора Виктора Абрамова, который баллотировался в Госдуму в 2007 году, будучи замглавы ЦИК "Единой России" по финансовым вопросам, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Единая Россия" заканчивает прием заявления на участие в партийных праймериз. За четыре дня до окончания регистрации зарегистрировано 5272 кандидата, претендующих на выдвижение в Госдуму от партии власти. Почти половина из них – беспартийные, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: в праймериз "Единой России" поучаствуют высокопоставленные сотрудники ее исполкома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: праймериз, Единая Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети