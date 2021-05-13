Челябинские полицейские получали взятки от ритуальщиков

Трое челябинских полицейских и один участковый стали фигурантами уголовного дела за получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, также, заведено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя за дачу взятки.

В период с 2019 2021 годы сотрудники правоохранительных органов получили от предпринимателя более 390 тыс. руб. за предоставление информации об умерших жителей Челябинска для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального ГУ МВД России.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Несколько лет назад в Севастополе судили бывшего заместителя начальника отделения полиции №1 "Северное", который получал взятки от ритуальщиков.