13 Мая 2021
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
(2006) | Фото: galen-frysinger.com

Bloomberg: предоставление автономии Донбассу может заблокировать вступление Украины в НАТО

Предоставление автономии Донбассу может блокировать вступление Киева в НАТО и Европейский союз.

Об этом пишет Bloomberg, основываясь на документ ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая. В нем также идет речь о шагах, которые сообщество может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России".

Речь идет об усилении поддержки в борьбе "с гибридными угрозами", а также помощь Киеву в осуществлении программы вакцинации и содействие в укреплении энергетической безопасности Украины для снижения зависимости от Москвы в этой сфере.

Как сообщалось, в Евросоюзе считают, что Москва пытается "постепенно поглотить" части восточной Украины. Такие шаги России, как "организация незаконных выборов" и выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР "направлены на фактическую интеграцию" неподконтрольных Киеву территорий.

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Bloomberg: предоставление автономии Донбассу может заблокировать вступление Украины в НАТО

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Теги: Украина, НАТО



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