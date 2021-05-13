13 Мая 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

В России наладят производство вакцины AstraZeneca

Российская компания "Р-Фарм" наладит производство препарата от коронавируса AstraZeneca.

Первую партию вакцины выпустят в РФ в июне. Она будет производится только на экспорт, а не для гражданского оборота. "Р-Фарм" будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций, пишет "Коммерсант".  

Тем временем, производители вакцины "Спутник V" считают, что страны, применяющие российский препарат, в два раза результативнее борются с коронавирусом.

В официальном Telegram-канале вакцины приводятся данные Our World in Data за 26 апреля, согласно которым в Сербии процент полностью вакцинированного населения составляет 19,1, в Венгрии – 16,1%. Это значительно больше, чем у других 15 крупнейших по размеру населения стран Евросоюза.

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В России наладят производство вакцины AstraZeneca

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Теги: AstraZeneca, вакцина, коронавирус



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