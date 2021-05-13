13 Мая 2021
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Экономика В России
детский лагерь (2016) | Фото: agencywelcome.ru

Программу детского туристического кешбэка могут продлить

Ростуризм, в рамках программы туристического кешбэка, предлагает для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября текущего года.

Как говорят в ведомстве, отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с момента старта программы с возможностью вернуться до 15 сентября, чтобы захватить всю летнюю оздоровительную компанию, сообщает ТАСС.

Напомним, заявление президента России о введении кешбэка за путевки в детские лагеря привело к настоящему коллапсу рынка. В ожидании начала продаж таких путевок родители просто перестали покупать места в лагерях, а те, кто уже купил, пытаются вернуть их.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был вынужден констатировать, что обратной силы решение президента не имеет, поэтому кешбэк не будет распространяться на ранее купленные туры.

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Программу детского туристического кешбэка могут продлить

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Теги: туризм, кешбэк, дети



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