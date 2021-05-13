Программу детского туристического кешбэка могут продлить
Ростуризм, в рамках программы туристического кешбэка, предлагает для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября текущего года.
Как говорят в ведомстве, отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с момента старта программы с возможностью вернуться до 15 сентября, чтобы захватить всю летнюю оздоровительную компанию, сообщает ТАСС.
Напомним, заявление президента России о введении кешбэка за путевки в детские лагеря привело к настоящему коллапсу рынка. В ожидании начала продаж таких путевок родители просто перестали покупать места в лагерях, а те, кто уже купил, пытаются вернуть их.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был вынужден констатировать, что обратной силы решение президента не имеет, поэтому кешбэк не будет распространяться на ранее купленные туры.
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