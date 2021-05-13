Bloomberg: Россия хочет интегрировать часть Украины

В Евросоюзе считают, что Москва пытается "постепенно поглотить" части восточной Украины.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на документ, представленный ЕС странам—членам союза, такие шаги России, как "организация незаконных выборов" и выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР "направлены на фактическую интеграцию" неподконтрольных Киеву территорий.

По этой причине в Евросоюзе разработали ряд мер для "повышения устойчивости Украины к российской агрессии".

Как сообщалось, в ДНР и ЛНР будут открыты избирательные участки на выборах в Госдуму. Об этом сообщает украинская "Восточная правозащитная группа".

По ее данным, это обсуждалось при подписании меморандума между "Союзом добровольцев Донбасса" и "Единой Россией".