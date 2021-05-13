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Политика В России
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Москалькова: Необходимо ужесточить правила выдачи оружия

Необходимо расширить список критериев для получения права приобретать оружие, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после резни в Казани.

По ее словам, "набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим". Москалькова указала на характеристику и более широкий спектр врачебных заключений. Она также предложила требовать характеристику человека, которому выдается оружие, с места работы или учебы, сообщает ТАСС.

Ранее Москалькова предложила повысить минимальный возраст владения оружием в стране до 21 года. Исключение она предлагает сделать для отслуживших в армии.

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Москалькова: Необходимо ужесточить правила выдачи оружия

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Теги: Москалькова, оружие, стрельба



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