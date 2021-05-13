13 Мая 2021
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Общество В России
WhatsApp (2014) | Фото:

Роскомнадзор: персональные данные в WhatsApp уязвимы

По данным Роскомнадзора, мессенджер WhatsApp недостаточно защищает персональные данные свои пользователей.

Согласно сообщению ведомства, с 2014 года программа передает "значительный объем" данных компании Facebook, которая владеет WhatsApp. Как заявили в Роскомнадзоре, у каждой страны свои стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных. Так, российское и европейское законодательства по защите персональных данных более строгие, чем в США.

До конца мая WhatsApp и Facebook должны подтвердить локализацию данных российских пользователей на территории РФ, сообщает "Коммерсант".

Напомним, WhatsApp продлил срок, в течение которого его пользователи должны принять условия нового соглашения. Теперь этот срок продлен до 15 мая, а учетные записи не согласившихся не будут блокированы 8 февраля.

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Роскомнадзор: персональные данные в WhatsApp уязвимы

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Теги: Роскомнадзор, WhatsApp



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