Роскомнадзор: персональные данные в WhatsApp уязвимы

По данным Роскомнадзора, мессенджер WhatsApp недостаточно защищает персональные данные свои пользователей.

Согласно сообщению ведомства, с 2014 года программа передает "значительный объем" данных компании Facebook, которая владеет WhatsApp. Как заявили в Роскомнадзоре, у каждой страны свои стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных. Так, российское и европейское законодательства по защите персональных данных более строгие, чем в США.

До конца мая WhatsApp и Facebook должны подтвердить локализацию данных российских пользователей на территории РФ, сообщает "Коммерсант".

Напомним, WhatsApp продлил срок, в течение которого его пользователи должны принять условия нового соглашения. Теперь этот срок продлен до 15 мая, а учетные записи не согласившихся не будут блокированы 8 февраля.