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Происшествия Украина
(2006) | Фото: www.ecolo.org

Опровергнута угроза возобновления цепной реакции деления на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах на четвертом энергоблоке, написал журнал Science со ссылкой на химика Нила Хайятта.

Руководство станции данную информацию опровергло. Там сообщили, что превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось "за весь период наблюдений", а показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения - тенденция роста отсутствует, следует из сообщения ЧАЭС.

Нил Хайятт сравнил происходящее в энергоблоке станции с "тлеющими углями в установке для барбекю". По его словам, украинские ученые пытаются выяснить, исчезнут ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

КГБ СССР всерьез рассматривал в качестве рабочей версии аварии на Чернобыльской АЭС теракт. По этому поводу проверялась вся информация с привлечением специалистов разного профиля, рассказал ранее генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук.

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Опровергнута угроза возобновления цепной реакции деления на Чернобыльской АЭС

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Теги: Чернобыльская АЭС, радиация



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